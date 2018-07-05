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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

НовостиОбщество    05.07.2018 - 08:50
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Кроме того, КПВВ пересекли 5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, пересекли 38 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 15/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 38000 человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 8305 человек и 987 транспортных средств;

"Марьинка" - 8716 человек и 1705 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7815 человек и 1419 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3783 человек и 885 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9491 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ на Донбассе обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют.

Отметим, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих.

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Теги публикации: Донбасс, транспорт, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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