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Интервью

На Донбассе за сутки ранены 4 украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 08:10
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)

Боевики 19 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, ранены 4 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки боевики 19 раз обстреливали украинские позиции. В частности, обстрелы велись на Луганском направлении в районе Крымского. Также боевики вели обстрелы на Светлодарском направлении, где в результате активных действий противника ранения получили двое украинских военных.

На Горловском направлении обстрелы велись в районе Зайцево, Южного. Также вчера на Горловском направлении украинские военные столкнулись с диверсионно-разведывательной группой боевиков. В результате столкновения один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 получили пораненя. Также пострадали двое украинских военных.

На Донецком направлении боевики обстреливали окрестности Авдеевки, Невельского и Новомихайловки; на Мариупольском направлении - возле Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

"Боевики российских оккупационных войск продолжают игнорировать объявленное перемирие и в течение текущих суток три раза открывали огонь по нашим позициям", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что среди причастных к обстрелам украинских позиций установлены граждане РФ.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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