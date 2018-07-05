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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 08:50
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Крім того, КПВВ перетнули 5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 4 липня 2018 року, перетнули 38 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/35; "Маріїнка" - 30/40; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутово" - 15/20.

Всього за минулу добу через КПВВ було 38000 осіб та 5000 транспортних засобів:

"Майорське" - 8305 осіб та 987 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8716 осіб і 1705 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7815 людина і 1419 транспортних засобів;

"Гнутово" - 3783 885 людей і транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9491 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ на Донбасі виявили комплектуючі для майнінг криптовалют.

Відзначимо, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 липня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців.

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Теги публікації: Донбас, транспорт, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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