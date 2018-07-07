На Донбасі ліквідували двох бойовиків, - розвідка

Бойовики на Донбасі продовжують вести розвідку українських позицій за допомогою безпілотників

На Донбасі протягом минулої доби, 6 липня 2018, ліквідовано двох бойовиків. Про це з посиланням на дані української розвідки у ході брифінгу повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Микола Бондарчук.

"За уточненими даними розвідки упродовж минулої доби двох окупантів було знищено", - сказав він.

Також представник прес-центру зазначив, що бойовики продовжують вести розвідку українських позицій за допомогою безпілотників.

"Всього минулої доби зафіксовано 5 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Два з них вдалося ідентифікувати як "Орлан-10" російського виробництва", - сказав Бондарчук.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби в районі операції Об'єднаних сил втрат серед українських військовослужбовців немає.