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Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 36,6 тис. осіб 

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 08:45
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідувало 5,4 тисячі транспортних засобів 

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 7 липня 2018 року, перетнули 36,6 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: 

"Майорське" - 25/20; "Мар’їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 10/20.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють у штатному режимі.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 25/20; "Мар’їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 10/20.

Також у Держприкордонслужбі зазначають, що за минулу добу відмічається незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку, так через контрольні пункти прослідувало 36,6 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7410 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8905 осіб та 1780 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8290 осіб та 1620 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3430 осіб та 1070 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8540 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за минулу добу 13 разів обстрілювали позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також повідомлялося, що 6 липня на Донбасі ліквідували двох бойовиків.
 

Бойовики за добу 13 разів відкривали вогонь по позиціям ООС Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українських військових, - ООС
Теги публікації: ООС, КПВВ, бойовики, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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