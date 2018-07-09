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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 33,3 тыс. человек

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 11:27
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ проследовало 5 тысяч транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 8 июля 2018 года, пересекли 33,3 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/35; "Гнутовое" - 20/20.

Также отмечается, что в целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 33,3 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 6940 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 8220 человек и 1780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7190 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3340 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7630 человек.

Напомним, контрольные пункты вьезду-выезда на Донбассе за сутки, 7 июля 2018 года, пересекли 36,6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной фискальной службы Украины во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перенести на оккупированную территории Донбасса 48 коробок с товарами на 1,7 млн гривен.

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Теги публикации: КПВВ, Донбасс, транспорт, Государственная пограничная служба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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