КПВВ на Донбасі за добу перетнули 33,3 тис. осіб

Через КПВВ прослідувало 5 тисяч транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 8 липня 2018 року, перетнули 33,3 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/35; "Гнутове" - 20/20.

Також зазначається, що загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 33,3 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 6940 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8220 осіб та 1780 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7190 осіб та 1550 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3340 осіб та 800 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7630 осіб.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 7 липня 2018 року, перетнули 36,6 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що співробітники Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил під час чергування на КПВВ "Станиця Луганська" припинили спробу перенести на окуповану території Донбасу 48 коробок з товарами на 1,7 млн гривень.