UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины хочет запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", - заявил он.

Напомним, боевики продолжают мешать нормальной работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Оккупанты не пропускают патрули СММ ОБСЕ через КПВВ и ставят для наблюдателей свои условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
КПВВДонбасстранспорт