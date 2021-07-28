На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що це означає

Кабінет міністрів України хоче запустити соціальний проект у сфері транспортного обслуговування. Він стосується безпосередньо безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
За його словами, при перетині літні люди і, зокрема, з інвалідністю повинні долати значні відстані пішки.
"Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування", - заявив він.
Нагадаємо, бойовики продовжують заважати нормальній роботі спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі. Окупанти не пропускають патрулі СММ ОБСЄ через КПВВ і ставлять для спостерігачів свої умови.