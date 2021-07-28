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На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що це означає

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Київ, Середа 28 липня 2021 14:08
На КПВВ на Донбасі з'явиться безкоштовний транспорт: що це означає Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України хоче запустити соціальний проект у сфері транспортного обслуговування. Він стосується безпосередньо безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, при перетині літні люди і, зокрема, з інвалідністю повинні долати значні відстані пішки.

"Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування", - заявив він.

Нагадаємо, бойовики продовжують заважати нормальній роботі спостерігачів з організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі. Окупанти не пропускають патрулі СММ ОБСЄ через КПВВ і ставлять для спостерігачів свої умови.

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КПВВ Донбас транспорт
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