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На КПВВ на Донбасі можуть ввести додаткові заходи через коронавірус

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 18:00
На КПВВ на Донбасі можуть ввести додаткові заходи через коронавірус
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українська сторона закликала ОРДЛО до організації додаткових заходів

На контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі можуть ввести додаткові епідеміологічні заходи через загрози коронавірусу. Про це повідомила прес-секретар представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

За її словами, українська сторона поінформувала представників ОРДЛО про встановлення на КПВВ додаткових засобів контролю, а також закликала протилежну сторону до аналогічних заходів.

"В гуманітарній підгрупі триває робота з уточнення списків утримуваних осіб. Розпочато обговорення модальностей прийняття рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірус. Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону", - написала Оліфер.

Раніше РБК-Україна писало, що в громадських закладах в Україні почнуть роз'яснювальну роботу щодо нового типу коронавіруса з 27 лютого. Також проведуть роз'яснювальні заходи із співробітниками, що повинні контактувати з багатьма людьми.

Також повідомлялося, що з 26 лютого на всіх пунктах пропуску на кордоні України будуть перевіряти температуру прибулих громадян з-за загрози поширення коронавіруса. У разі виявлення температури, людини відправлять на додаткове обстеження.

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