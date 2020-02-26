На КПВВ на Донбасі можуть ввести додаткові заходи через коронавірус

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українська сторона закликала ОРДЛО до організації додаткових заходів

На контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі можуть ввести додаткові епідеміологічні заходи через загрози коронавірусу. Про це повідомила прес-секретар представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер Facebook.

За її словами, українська сторона поінформувала представників ОРДЛО про встановлення на КПВВ додаткових засобів контролю, а також закликала протилежну сторону до аналогічних заходів.

"В гуманітарній підгрупі триває робота з уточнення списків утримуваних осіб. Розпочато обговорення модальностей прийняття рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірус. Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону", - написала Оліфер.

Раніше РБК-Україна писало, що в громадських закладах в Україні почнуть роз'яснювальну роботу щодо нового типу коронавіруса з 27 лютого. Також проведуть роз'яснювальні заходи із співробітниками, що повинні контактувати з багатьма людьми.

Також повідомлялося, що з 26 лютого на всіх пунктах пропуску на кордоні України будуть перевіряти температуру прибулих громадян з-за загрози поширення коронавіруса. У разі виявлення температури, людини відправлять на додаткове обстеження.