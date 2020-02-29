КПВВ на Донбассе с 1 марта переходят на весенний график работы

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пункты пропуска будут работать с 07:00 до 18:30

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как отмечается, сегодня, 29 февраля, все КПВВ открылись вовремя и работают в штатном режиме. Всего через КПВВ проследовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Напомним, пограничники из состава операции Объединенных сил на Донбассе усилили меры контроля на контрольных пунктах вьезда-выезда для недопущения распространения коронавируса.

По данным ведомства, на всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют с временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.