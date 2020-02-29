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КПВВ на Донбасі з 1 березня переходять на весняний графік роботи

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 11:39
КПВВ на Донбасі з 1 березня переходять на весняний графік роботи
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Пункти пропуску працюватимуть з 07:00 до 18:30

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік роботи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як зазначається, сьогодні, 29 лютого, всі КПВВ відкрились вчасно та функціонують у штатному режимі. Загалом через КПВВ прослідувало 33,4 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.

"Пропуск громадян та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30. Час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України просить враховувати дану інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.

Нагадаємо, прикордонники зі складу операції Об'єднаних сил на Донбасі посилили заходи контролю на контрольних пунктах в'їзду-виїзду для недопущення поширення коронавірусу.

За даними відомства, на всіх КПВВ вздовж лінії розмежування вводиться обов'язкова перевірка температури тіла осіб, які слідують з тимчасово окупованої території. Громадяни, у яких виявлять симптоми нездужання, будуть направлятись до медичних установ.

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