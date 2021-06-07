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КПВВ "Чаплинка" закрыли с сегодняшнего дня: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу. Там проводят ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Что происходит

С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа КПВВ "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.

Как попасть в Крым

В штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов надо обеспечить свободу передвижения.

Напомним, началась запись на COVID-прививки жителей ОРДЛО и Крыма.

Отметим, стипендии и курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО запускают 23 вуза.

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