КПВВ "Чаплинка" закрили з сьогоднішнього дня: що змінилось

Контрольно-пропускний пункт "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу. Там проводять ремонтні роботи.
З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу КПВВ "Чаплинка". Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ.
В штатному режимі залишаються працювати КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".
Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.