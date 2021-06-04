КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу: названа причина

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращает работу с 08:00 07 июня. Там будут проводить ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .

Пересечь админграницу с ТОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" инициированы Херсонской ОГА и планируются вестись в течение двух недель.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов необходимо обеспечить свободу передвижения.