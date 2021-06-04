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КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" временно прекращает работу с 08:00 07 июня. Там будут проводить ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Пересечь админграницу с ТОТ АР Крым можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Ремонтные работы на КПВВ "Чаплинка" инициированы Херсонской ОГА и планируются вестись в течение двух недель.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов необходимо обеспечить свободу передвижения.

Напомним, оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого, чтобы не открывать КПВВ.

Отметим, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник ужесточил пропуск через пункт пропуска в Станице Луганской. В частности, оккупанты будут выпускать жителей оккупированной территории не чаще одного раза в месяц.

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