КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу: названо причину

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу з 08:00 07 червня. Там будуть проводити ремонт.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України .

Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Ремонтні роботи на КПВВ "Чаплинка" ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.