КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу: названо причину

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу з 08:00 07 червня. Там будуть проводити ремонт.
Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.
Ремонтні роботи на КПВВ "Чаплинка" ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.
Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.
Нагадаємо, окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ.
Зазначимо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник посилив пропуск через пункт пропуску в Станиці Луганській. Зокрема, окупанти випускатимуть жителів окупованої території не частіше одного разу на місяць.