На КПП "Новотроицкое" изъяли крупную партию лекарств

Фото (dpsu.gov.ua)

Стоимость лекарств составляет 800 тысяч гривен

Пограничники в районе проведения операции Объединенных сил задержали мужчину, который пытался перевезти партию лекарств для подразделений боевиков, примерной стоимостью 800 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По данным пограничников, 47-летний мужчина пытался перевезти лекарства на неподконтрольную территорию через пункт пропуска "Новотроицкое". При проверке пограничники заметили ящики с лекарствами. По словам мужчины, он закупил их в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там лекарства закупали у него оптом.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о том, что этот курьер поставлял медицинские препараты в госпитали боевиков.

В ГПСУ отметили, что лекарства для личного пользования перемещать через линию разграничения не запрещается, "однако это уже не первый случай, когда медицинские препараты в большом количестве пытаются провезти именно в российско-террористические военные госпитали".

Фото (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины, которые привлечены к операции Объединенных сил, блокировали незаконную переправку контрафактных табачных изделий с временно оккупированных территорий в Украину.