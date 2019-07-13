ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На КПП "Новотроицкое" изъяли крупную партию лекарств

Новости » Общество    13.07.2019 - 16:47
На КПП "Новотроицкое" изъяли крупную партию лекарств
Фото (dpsu.gov.ua)

Стоимость лекарств составляет 800 тысяч гривен

Пограничники в районе проведения операции Объединенных сил задержали мужчину, который пытался перевезти партию лекарств для подразделений боевиков, примерной стоимостью 800 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По данным пограничников, 47-летний мужчина пытался перевезти лекарства на неподконтрольную территорию через пункт пропуска "Новотроицкое". При проверке пограничники заметили ящики с лекарствами. По словам мужчины, он закупил их в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там лекарства закупали у него оптом.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о том, что этот курьер поставлял медицинские препараты в госпитали боевиков.

В ГПСУ отметили, что лекарства для личного пользования перемещать через линию разграничения не запрещается, "однако это уже не первый случай, когда медицинские препараты в большом количестве пытаются провезти именно в российско-террористические военные госпитали".

 

Фото (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины, которые привлечены к операции Объединенных сил, блокировали незаконную переправку контрафактных табачных изделий с временно оккупированных территорий в Украину. 

На Донбассе утром ранили двух бойцов ВСУ За сутки на Донбассе ранены двое военных
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь