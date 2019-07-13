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На КПП "Новотроїцьке" вилучили велику партію ліків

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 16:47
На КПП "Новотроїцьке" вилучили велику партію ліків
Фото (dpsu.gov.ua)

Вартість ліків становить 800 тисяч гривень

Прикордонники в районі проведення операції Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався перевезти партію ліків для підрозділів бойовиків, приблизною вартістю 800 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

За даними прикордонників, 47-річний чоловік намагався перевезти ліки на непідконтрольну територію через пункт пропуску "Новотроїцьке". При перевірці прикордонники помітили ящики з ліками. За словами чоловіка, він закупив їх в Маріуполі і збирався доставити в Донецьк. Саме там закуповували ліки у нього оптом.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про те, що цей кур'єр постачав медичні препарати в госпіталі бойовиків.

У ДПСУ зазначили, що ліки для особистого користування переміщувати через лінію розмежування не забороняється, однак це вже не перший випадок, коли медичні препарати у великій кількості намагаються провезти саме в російсько-терористичні військові госпіталі".

 

Фото (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Донецькій області співробітники Служби безпеки України, які залучені до операції Об'єднаних сил, блокували незаконне переправлення контрафактних тютюнових виробів з тимчасово окупованих територій в Україну.

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