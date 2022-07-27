Козловский заявил, что война сделала Украину более украинской

"Посмотрите, сколько людей принципиально перешли на украинский язык, учат родной язык, ценят его. То есть мы поняли, что Украина там, где украинский язык. Потому что в любое время с неадекватным соседом возможна история, когда он приходит и защищает "русскоязычных". Но он (агрессор, - ред.) боится защищать их в Америке, потому что понимает, что по шапке там получит за три дня. Поэтому ищет миролюбивые страны, которые не готовились к войне, которые жили в мире и согласии", - считает Козловский.

На вопрос, сколько, по его ожиданиям, еще может продолжаться война в Украине, бизнесмен предположил, что нам еще года два придется воевать с таким неадекватным агрессором как Россия.

"Хочется, чтобы она закончилась завтра, но для того, чтобы она закончилась, каждый должен делать свою работы. Каждый, как тот муравей, должен приносить свой вклад в нашу победу", - добавил Григорий Козловский.

Он также убежден, что нам придется научиться жить в войне, как Израиль, потому что с таким соседом у нас нет других вариантов. Мы должны быть сильными и готовыми отстаивать свои земли.