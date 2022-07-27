Козловский заявил, что война сделала Украину более украинской
Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский считает, что война сделала Украину более украинской и вытащила украинское ДНК из всех украинцев.
Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.
"Посмотрите, сколько людей принципиально перешли на украинский язык, учат родной язык, ценят его. То есть мы поняли, что Украина там, где украинский язык. Потому что в любое время с неадекватным соседом возможна история, когда он приходит и защищает "русскоязычных". Но он (агрессор, - ред.) боится защищать их в Америке, потому что понимает, что по шапке там получит за три дня. Поэтому ищет миролюбивые страны, которые не готовились к войне, которые жили в мире и согласии", - считает Козловский.
На вопрос, сколько, по его ожиданиям, еще может продолжаться война в Украине, бизнесмен предположил, что нам еще года два придется воевать с таким неадекватным агрессором как Россия.
"Хочется, чтобы она закончилась завтра, но для того, чтобы она закончилась, каждый должен делать свою работы. Каждый, как тот муравей, должен приносить свой вклад в нашу победу", - добавил Григорий Козловский.
Он также убежден, что нам придется научиться жить в войне, как Израиль, потому что с таким соседом у нас нет других вариантов. Мы должны быть сильными и готовыми отстаивать свои земли.
Напомним, в этом же интервью Григорий Козловский также рассказал об ожиданиях от старта украинской Премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.
Как известно, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.