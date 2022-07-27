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Козловський заявив, що війна зробила Україну більш українською

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Середа 27 липня 2022 09:43
Козловський заявив, що війна зробила Україну більш українською Фото: Григорій Козловський вважає, що війна зробила Україну більш українською (РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський вважає, що війна зробила Україну більш українською й витягнула українське ДНК зі всіх українців.

Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Подивіться, скільки людей принципово перейшли на українську мову, вчать рідну мову, почали цінувати її. Тобто ми зрозуміли, що Україна там, де українська мова. Тому що в будь-який час з неадекватним сусідом можлива історія, коли він приходить і захищає "рускоязичних". Але він (агресор, - ред.) боїться захищати їх в Америці, тому що розуміє, що по шапці там отримає за три дні. Тому шукає миролюбиві країни, які не готувалися до війни, які жили у мирі та злагоді", - вважає Козловський.

На питання, скільки, за його очікуваннями, ще може тривати війна в Україні, бізнесмен припустив, що нам ще роки два доведеться воювати з таким неадекватним агресором, як Росія.

"Хочеться, щоб вона закінчилася завтра, але для того, щоб вона закінчилася, кожен повинен робити свою роботи. Кожен, як та мурашка, повинен приносити свій вклад у нашу перемогу", - додав Григорій Козловський.

Він також переконаний, що нам доведеться навчитись жити у війни, як Ізраїль, тому що з таким сусідом ми не маємо інших варіантів. Ми мусимо бути сильними й готовими відстоювати свої землі.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Григорій Козловський також розповів про очікування від старту Української Прем'єр-Ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах.

Як відомо, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

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