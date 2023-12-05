Козловський: відповідальний бізнес та спорт взаємодіють з військовими

Крім дронів артилеристи отримали вантажний автомобіль із краном-маніпулятором з ремонтним комплектом та необхідним спорядженням.

До організації передачі разом з ФК "Рух" долучилось ГО "Народна самооборона Львівщини".

Керівник організації Артем Хмиз зазначив, що підтримка надзвичайно важлива для наших військових.

"Це вже не перший автомобіль, який ми передаємо у співпраці з "Рухом". Ми дуже цінуємо цю співпрацю. Відповідальний бізнес та спорт взаємодіють з військовими і це дає свої плоди", - зазначив Хмиз.

Сержант роти матеріального забезпечення 45-ї ОАБр Маркіян Чех розповів, що такий транспортний засіб може заїхати будь-куди та перевезти будь-який вантаж.

Спортивний директор "жовто-чорних" Володимир Лапіцький розповів, що Юлія Думанська, ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський намагаються всіляко допомагати нашим військовим.

"Ми регулярно передаємо захисникам дрони та інше військове та технічне спорядження. Кожен повинен допомагати ЗСУ і дуже приємно, що військові радіють такій підтримці і вдячні за неї. "Рух" продовжить допомагати, адже за можливості ми лише збільшуємо кількість переданого спорядження та техніки", - додав Лапіцький.

Григорій Козловський своєю чергою зазначив, що дуже важливо, щоб воїни, які зараз в окопах на сході, на півдні України знали, що в тилу не сидять склавши руки, а працюємо над тим, щоб надати нашим захисникам більше сили у вигляді потрібного для них обладнання та техніки.

"Це і спецавтомобілі і дрони й інше спорядження, яке необхідне нашим захисникам на передовій. Сьогодні кожна навіть невелика поміч цінна для наших воїнів та нашої країни. Допомагаючи нашим воїнам, ми допомагаємо їм наблизити день нашої перемоги над російським злом", - додав він.

Раніше ФК "Рух" та львівський меценат і бізнесмен Григорій Козловський забезпечили бійців 45-ї окремої артилерійської бригади необхідною технікою. Українські військові отримали 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономних дизельних опалювача, 8 BanderPower та колеса для вантажівок.

Крім того меценат надав бійцям 45-ї ОМБр допомогу у вигляді безпілотників "Посейдон". Це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та служать "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.