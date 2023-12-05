Козловский: ответственный бизнес и спорт взаимодействуют с военными

Кроме дронов артиллеристы получили грузовой автомобиль с краном-манипулятором с ремонтным комплектом и необходимым снаряжением.

К организации передачи вместе с ФК "Рух" присоединилось ОО "Народная самооборона Львовщины".

Руководитель организации Артем Хмыз отметил, что поддержка чрезвычайно важна для наших военных.

"Это уже не первый автомобиль, который мы передаем в сотрудничестве с "Руху". Мы очень ценим это сотрудничество. Ответственный бизнес и спорт взаимодействуют с военными и это дает свои плоды", - отметил Хмыз.

Сержант роты материального обеспечения 45-й ОАБр Маркиян Чех рассказал, что такое транспортное средство может заехать куда угодно и перевезти любой груз.

Спортивный директор "желто-черных" Владимир Лапицкий рассказал, что Юлия Думанская, ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский пытаются всячески помогать нашим военным.

"Мы регулярно передаем защитникам дроны и другое военное и техническое снаряжение. Каждый должен помогать ВСУ и очень приятно, что военные радуются такой поддержке и благодарны за нее. "Рух" продолжит помогать, ведь по возможности мы только увеличиваем количество переданного снаряжения и техники", - добавил Лапицкий.

Григорий Козловский в свою очередь отметил, что очень важно, чтобы воины, которые сейчас в окопах на востоке, на юге Украины знали, что в тылу не сидят сложа руки, а работаем над тем, чтобы придать нашим защитникам больше силы в виде нужного для них оборудования и техники.

"Это и спецавтомобили и дроны и другое снаряжение, которое необходимо нашим защитникам на передовой. Сегодня каждая даже небольшая помощь ценна для наших воинов и нашей страны. Помогая нашим воинам мы помогаем им приблизить день нашей победы над российским злом", - добавил он.

Ранее ФК "Рух" и львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский снабдили бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады необходимой техникой. Украинские военные получили 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower и колеса для грузовиков.

Кроме того, меценат предоставил бойцам 45-й ОМБр помощь в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служит "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.