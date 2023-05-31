Козловський назвав складові футбольного чемпіонства юніорської команди "Руху"

Таким чином, "жовто-чорні" юніори другий сезон поспіль стали чемпіонами України серед молодіжних команд.

На старті поєдинку гості зі Львова взяли м'яч під свій контроль і намагалися максимально пресингувати супротивника, проте "розписатися" у воротах "Чорноморця" вдалося лише на 35-хвилинці, коли рухівці, відібравши м'яч на правому фланзі, провели блискучу комбінацію, не залишивши шансів голкіперу. супротивника.

Перший тайм закінчився із результатом 0:1. Безпосередньо перед свистком на перерву одесити отримали право на перспективний штрафний удар і спробували цю можливість реалізувати, але воротар "Руху" Ледвій, який блискуче ліквідував загрозу.

Другий тайм проходив також під акомпанемент домінування львівських футболістів, тож господарі одеського поля. Вже на завершення компенсованого часу захисник "жовто-чорних" Андрій Кітела впевненим ударом із пенальті встановив остаточний рахунок гри - 2:0 на користь "Руху".

Одинадцятиметровий заробив Касарда, який після довгого пасу від штрафного майданчика "Руха" увільнув від захисника, а той на емоціях завалив його на газон. Таким чином, перемігши з рахунком 2:0, підопічні Михайла Дячука-Ставицького зберегли відрив у п'ять очок від "Динамо" та за тур до закінчення молодіжної ліги стали чемпіонами України.

Почесний президент клубу Григорій Козловський після тріумфу "жовто-чорних" на одеському полі поділився власними міркуваннями щодо успіху команди.

"Хотів би сказати кілька слів про роботу нашої академії (ФК "Рух", - ред.). Минулого року, коли ми стали чемпіонами, було багато розмов, мовляв, чемпіонат був неповноцінним, що це випадковість. Після цього у нас відбулася зміна поколінь - цього сезону в команду прийшли нові гравці і ми знову стали чемпіонами України. Щоправда, вже у повноцінному чемпіонаті за тур до його завершення", - зазначив Козловський.

"З іншого боку, звичайно, хочеться, щоб футболісти не зупинялися на команді U-19, а прогресували в Прем'єр-лізі, бажано в нашій команді, а також у збірній України - це краще за будь-який рекорд", - додав він.

Варто зазначити, що "Рух" U-19 встановив рекорд, пройшовши серії у 40 матчів без поразок у Чемпіонаті України.

Нагадаємо, академія, створена за підтримки Григорія Козловського, має спортивний комплекс на околиці Львова неподалік Винниківського озера. Він включає вісім тренувальних полів: три поля зі штучним покриттям, п'ять - з гібридним, а також спортзал.