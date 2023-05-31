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Козловский назвал составляющие футбольного успеха юниорской команды "Руха"

Фото: Григорий Козловский -основатель ФК "Рух", бизнесмен (пресс-служба клуба)
Автор: Александр Мороз

Юниоры футбольного клуба "Рух" одержали победу в решающем выездном поединке с одесским "Черноморцем". Таким образом, львовяне второй год подряд финишируют первыми в чемпионате, а также установили новый рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на почетного президента ФК "Руху" Григория Козловского.

Таким образом, "желто-черные" юниоры второй сезон подряд стали чемпионами Украины среди молодежных команд.

На старте поединка гости из Львова взяли мяч под свой контроль и пытались максимально прессинговать противника, однако "расписаться" в воротах "Черноморца" удалось лишь на 35-минуте, когда руховцы, отобрав мяч на правом фланге, провели блестящую комбинацию, не оставив шансов голкиперу противника.

Первый тайм закончился с результатом 0:1. Непосредственно перед свистком на перерыв, одесситы получили право на перспективный штрафной удар и попытались эту возможность реализовать, но вратарь "Руха" Ледвий блестяще ликвидировавший угрозу.

Второй тайм проходил тоже под аккомпанемент доминирования львовских футболистов, поэтому хозяева одесского поля. Уже в завершение компенсированного времени защитник "желто-черных" Андрей Китела уверенным ударом с пенальти установил окончательный счет игры - 2:0 в пользу "Руха".

Одиннадцатиметровый заработал Касарда, который после длинного паса от штрафной "Руха" увильнул от защитника, а тот на эмоциях завалил его на газон. Таким образом, победив со счетом 2:0, подопечные Михаила Дячука-Ставицкого сохранили отрыв в пять очков от "Динамо" и за тур до окончания молодежной лиги стали чемпионами Украины.

Почетный президент клуба Григорий Козловский, после триумфа "желто-черных" на одесском поле поделился собственными соображениями касательно успеха команды.

"Хотел бы сказать несколько слов о работе нашей академии (ФК "Рух", - ред.). В прошлом году, когда мы стали чемпионами, было много разговоров, мол, чемпионат был неполноценным, что это случайность. После этого у нас произошла смена поколений - в нынешнем сезоне в команду пришли новые игроки и мы снова стали чемпионами Украины. Правда, уже в полноценном чемпионате за тур до его завершения", - отметил Козловский.

"С другой стороны, конечно, хочется, чтобы футболисты не останавливались на команде U-19, а прогрессировали в Премьер-лиге, желательно в нашей команде, а также в сборной Украины - это лучше любого рекорда", - добавил он.

Стоит отметить, что "Рух" U-19 установил рекорд, пройдя серии в 40 матчей без поражений в Чемпионате Украины.

Напомним, академия, созданная при поддержке Григория Козловского, имеет спортивный комплекс на окраине Львова неподалеку Винниковского озера. Он включает восемь тренировочных полей: три поля с искусственным покрытием, пять - с гибридным, а также спортзал.

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Григорий КозловскийФутбол