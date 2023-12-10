Козловський: ФК "Рух" U-13 заслужено переміг у турнірі Number One Cup
Вихованці академії "Руху" U-13 (гравці 2011 року народження) здобули перемогу у міжнародному турнірі Number One Cup, який проходив у польському Вроцлаві. Турнір має неофіційний статус Ліги чемпіонів для дітей цього віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського.
"Наша команда "Рух" U-13 продемонструвала топ-рівень і перемогла у турнірі! Щиро вітаю і дякую тренерському штабу та гравцям "Руху" U-13. Ви гідно представили нашу академію на міжнародному рівні", - наголосив засновник клубу.
Вихованці академії у перший день турніру перемогли чеську "Млада Болеслав" з рахунком 2:0 завдяки голам Кочури та Кушніра. Львів’яни перемогли польську "Лехію" - голами відзначились Кочура та Грицюк. Вихованці Академії розгромили польське "Добре Място" з рахунком 5:0, голи забивали Грицюк, Ксьонджик та Гуль, Горін оформив дубль.
У другий день змагань "Рух" поступився литовській "Балтиці" – 0:1. Після цього "жовто-чорні" завдяки голам Кочури та Горіна перемогли англійський "Луто" з рахунком 2:1.
Підопічні старшого тренера "Руху" U-13 Олега Легана виграли свою групу, здобувши 4 перемоги у 5 матчах з різницею голів 11-2. Найкращим бомбардиром команди на груповому етапі стали Шаїн Кочура та Горін, які забили по 3 голи. А голкіпера "Руху" Северина Савчина було визнано найкращим гравцем турніру.
"Рух" у чвертьфіналі зустрівся з "Порту". Гра в основний час закінчилась нічиєю 0:0, а у серії пенальті львів’яни здолали португальців – 3:2.
В півфіналі "жовто-чорні" зіграли з італійською "Пармою". "Рух" відкрив рахунок у матчі, відзначився Кочура, але італійці змогли вирвати нічию в основний час. У серії пенальті львів’яни виявилися точнішими за суперників - 3:2.
У фіналі на "Рух" чекав "Спортінг". Основний час гри закінчився з рахунком 0:0. В серії пенальті "рухівці" були точнішими - 3:2 і перемога вихованців академії "Руха" на Number One Cup.
"Наші вихованці - це наше майбутнє! І саме у такі моменти розумієш, що ми рухаємось правильним шляхом", - додав Григорій Козловський.
Нагадаємо, футбольна академія "Рух", яка виховує юних чемпіонів, створена відомим львівським бізнесменом і меценатом Григорієм Козловським.
Тут 24/7 працює необхідна інфраструктура для пошуку та підтримки футболістів, та їхньої подальшої підготовки та всебічного розвитку. Інфраструктура постійно розвивається та вдосконалюється зазначив почесний президент ФК "Рух".
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