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Козловский: ФК "Рух" U-13 заслуженно победил в турнире Number One Cup

Воскресенье 10 декабря 2023 11:43
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Козловский: ФК "Рух" U-13 заслуженно победил в турнире Number One Cup Фото: Григорий Козловский – бизнесмен, основатель ФК "Движение" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

Воспитанники академии "Рух" U-13 (игроки 2011 года рождения) одержали победу в международном турнире Number One Cup, проходившем в польском Вроцлаве. Турнир имеет неофициальный статус Лиги чемпионов для детей этого возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

"Наша команда "Рух" U-13 продемонстрировала топ-уровень и победила в турнире! Искренне поздравляю и благодарю тренерский штаб и игроков "Рух" U-13. Вы достойно представили нашу академию на международном уровне", - подчеркнул основатель клуба.

Воспитанники академии в первый день турнира победили чешскую "Млада Болеслав" со счетом 2:0 благодаря голам Кочуры и Кушнира. Львовяне победили польскую "Лехию" - голами отличились Кочура и Грицюк. Воспитанники Академии разгромили польское "Доброе Място" со счетом 5:0, голы забивали Грицюк, Ксенджик и Гуль, Горин оформил дубль.

Во второй день соревнований "Рух" уступил литовской "Балтике" - 0:1. После этого "желто-черные" благодаря голам Кочуры и Горина победили английский "Луто" со счетом 2:1.

Подопечные старшего тренера "Руха" U-13 Олега Легана выиграли свою группу, одержав 4 победы в 5 матчах с разницей голов 11-2. Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стали Шаин Кочура и Горин, забившие по 3 гола. А голкипер "Руха" Северин Савчина был признан лучшим игроком турнира.

"Движение" в четвертьфинале встретилось с "Порту". Игра в основное время закончилась ничьей 0:0, а в серии пенальти львовяне одолели португальцев – 3:2.

В полуфинале "желто-черные" сыграли с итальянской "Пармой". "Рух" открыло счет в матче, отличился Кочура, но итальянцы смогли вырвать ничью в основное время. В серии пенальти львовяне оказались точнее соперников - 3:2.

Козловский: ФК &quot;Рух&quot; U-13 заслуженно победил в турнире Number One Cup

В финале "Рух" ждал "Спортинг". Основное время игры истекло со счетом 0:0. В серии пенальти "руховцы" были точнее – 3:2 и победа воспитанников академии "Руха" на Number One Cup.

"Наши питомцы - это наше будущее! И именно в такие моменты понимаешь, что мы двигаемся по правильному пути", - добавил Григорий Козловский.

Напомним, футбольная академия "Рух", воспитывающая юных чемпионов, создана известным львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским.

Здесь 24/7 работает необходимая инфраструктура для поиска и поддержки футболистов, их дальнейшей подготовки и всестороннего развития. Инфраструктура постоянно развивается и совершенствуется, отметил почетный президент ФК "Рух".

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Григорий Козловский Футбол
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