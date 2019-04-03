Козлова успешно стартовала в основной сетке турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Козлова с победы стартовала в основной сетке турнира WTA в американском Чарльстоне. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка в первом раунде грунтового турнира сумела победить чешку Кристину Плишкову, добыв победу в двух сетах - 7:5, 6:4. Встреча длилась 1 час 27 минут.

Во втором круге соревнований украинка встретится с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, что Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию турнира.