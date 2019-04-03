Козлова успішно стартувала в основній сітці турніру в Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Козлова з перемоги стартувала в основній сітці турніру WTA в американському Чарльстоні. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка в першому раунді грунтового турніру зуміла перемогти чешку Крістіну Плішкову, здобувши перемогу в двох сетах - 7:5, 6:4. Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин.

У другому колі змагань українка зустрінеться з третьою сіяною Ариной Соболенко з Білорусі.

Нагадаємо, що Катерина Козлова успішно подолала кваліфікацію турніру.