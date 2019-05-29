Козлова снялась с матча против Свитолиной на Roland Garros

Матч второго раунда Roland Garros (Открытого чемпионата Франции) между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой, запланированный на 29 мая в 12:00 по Киеву, не состоялся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Козлова снялась с турнира. Причины этого решения пока неизвестны. Таким образом, Свитолина проходит в третий раунд на отказе соотечественницы.

Вместо поединка украинок игровой день будет открывать матч Гарбинье Мугуруса - Йоханна Ларссон. В этом противостоянии и определится следующая соперница Свитолиной.

Напомним, ранее стартовый раунд турнира Roland Garros преодолела вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

А соревнования в Париже покинули Даяна Ястремская и Сергей Стаховский.