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Козлова снялась с матча против Свитолиной на Roland Garros

Новости » Спорт    29.05.2019 - 12:02
Козлова снялась с матча против Свитолиной на Roland Garros
Фото: Свитолина без борьбы вышла в третий раунд (twitter.com/WTA)

Причины пока неизвестны

Матч второго раунда Roland Garros (Открытого чемпионата Франции) между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной и Катериной Козловой, запланированный на 29 мая в 12:00 по Киеву, не состоялся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Козлова снялась с турнира. Причины этого решения пока неизвестны. Таким образом, Свитолина проходит в третий раунд на отказе соотечественницы.

Вместо поединка украинок игровой день будет открывать матч Гарбинье Мугуруса - Йоханна Ларссон. В этом противостоянии и определится следующая соперница Свитолиной.

Напомним, ранее стартовый раунд турнира Roland Garros преодолела вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

А соревнования в Париже покинули Даяна Ястремская и Сергей Стаховский.

Стаховский не смог преодолеть стартовый круг на Roland Garros Ястремская потерпела поражение в своем дебютном матче на Roland Garros
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