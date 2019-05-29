Козлова знялася з матчу проти Світоліної на Roland Garros

Фото: Світоліна без боротьби вийшла в третій раунд (twitter.com/WTA)

Причини поки невідомі

Матч другого раунду Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції) між українськими тенісистками Еліною Світоліною і Катериною Козловою, запланований на 29 травня о 12:00 за Києвом, не відбувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Козлова знялася з турніру. Причини цього рішення поки невідомі. Таким чином, Світоліна проходить в третій раунд на відмові землячки.

Замість поєдинку українок ігровий день відкриватиме матч Гарбінє Мугуруса - Йоханна Ларссон. У цьому протистоянні і визначиться наступна суперниця Світоліної.

Нагадаємо, раніше стартовий раунд турніру Roland Garros подолала друга ракетка України Леся Цуренко.

А змагання в Парижі покинули Даяна Ястремська та Сергій Стаховський.