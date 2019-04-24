Козлова прошла россиянку в стартовой встрече турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле (Турция). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Cоперница украинки Анастасия Потапова из России снялась по ходу матча при счете 3:6, 0:1 в пользу Катерины. Теннисистки провели на корте 51 минуту.

Ранее сегодня свой матч первого круга на корте Стамбула провела еще одна украинка - Даяна Ястремский. В двух сетах она уступила представительнице Франции Кристине Младенович - 3:6, 4:6.

Именно с ней поспорит Козлова за выход в четвертьфинал соревнований. Турнир завершится 28 апреля.

Напомним, Катерина Козлова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.