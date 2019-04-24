Козлова пройшла росіянку у стартовій зустрічі турніру у Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляється на сайті змагань.

Cуперница українки Анастасія Потапова з Росії знялася по ходу матчу з рахунком 3:6, 0:1 на користь Катерини. Тенісистки провели на корті 51 хвилину.

Раніше сьогодні свій матч першого кола на корті Стамбула провела ще одна українка - Даяна Ястремска. У двох сетах вона поступилася представниці Франції Крістіні Младенович - 3:6, 4:6.

Саме з нею посперечається Козлова за вихід до чвертьфіналу змагань. Турнір завершиться 28 квітня.

Нагадаємо, Катерина Козлова пробилася в основну сітку турніру через кваліфікацію.