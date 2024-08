Козир для Гарріс. Чому дискусії про аборти стали топ-темою на виборах у США

ЗМІСТ

На виборах у США є кілька основних тем, які розколюють суспільство. Тож обоє кандидатів у президенти, Камала Гарріс та Дональд Трамп, враховують та використовують їх у своїх кампаніях. Поряд із проблемами міграції та стану економіки такою темою є право на аборти.

Історія питання

Політичні баталії навколо абортів тривають у США понад півстоліття. У 1973 році Верховний суд США у справі Roe v. Wade (Роу проти Уейда) скасував закон Техасу, який дозволяв переривати вагітність лише для порятунку життя матері, і оголосив, що право жінок на аборт захищене конституцією США.

На думку суду, рішення жінки про переривання вагітності захищене правом на недоторканність життя. При цьому, у тексті рішення запроваджувалися обмеження абортів після третього і особливо після шостого місяця вагітності.

Однак у 2022 році той-таки Верховний суд скасував прецедент Роу проти Уейда, оскільки у Конституції США не згадується право на аборт, яке не є "глибоко вкоріненим в історії та традиції нації". Таким чином питання абортів було залишено на розсуд штатів та Конгресу.

Такий поворот став можливим через те, що під час своєї першої каденції Дональд Трамп спромігся призначити аж трьох нових суддів Верховного суду із дев’яти. Через пожиттєві строки перебування на посаді ці судді змінюються вкрай рідко.

Всі троє призначених мають консервативні погляди, тому наразі у Верховному суді США – шестеро консерваторів проти трьох лібералів.

Після рішення Верховного суду в консервативних штатах почали запроваджувати заборону на аборт під тиском консервативних християнських груп. Водночас це спричинило обурення, переважно серед жінок та молоді. Часто бажаючим зробити аборт доводиться їхати для цього в інший штат, де переривання вагітності дозволено. Це отримало назву "абортний туризм".

У яких штатах заборонено чи дозволено аборти

Проведення абортів обмежено на більшій частині Півдня та значній частині Середнього заходу США. Станом на серпень 2024 року 14 штатів ввели майже повну заборону на аборти.

Це Алабама, Арканзас, Айдахо, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Північна Дакота, Південна Дакота, Оклахома, Теннессі, Техас та Західна Вірджинія.

Пофарбовані червоним - штати, у яких аборти заборонені, зеленим - аборти дозволені. (Джерело: Guardian)

Усі вони дозволяють переривати вагітність у випадках невідкладної медичної допомоги, але формулювання можуть змінюватися залежно від штату. Приміром, деякі штати кажуть, що аборти дозволені, щоб захистити "здоров’я" жінки, інші ж дозволяють переривати вагітність лише у разі загрози чиємусь "життю". Це створює можливості для спекуляцій.

Чотири штати – Джорджія, Південна Кароліна, Флорида та Айова – заборонили аборти після шести тижнів вагітності.

Одночасно з президентськими виборами, 5 листопада у шести штатах заплановані місцеві референдуми щодо абортів. Це Колорадо, Флорида, Меріленд, Нью-Йорк, Невада та Південна Дакота. У цих штатах питання абортів може вплинути на явку, спонукавши прийти на вибори прихильників Камали Гарріс.

Що про аборти кажуть Трамп, Гарріс та Байден

Дональд Трамп на президентських дебатах 27 червня заявив, що підтримує право штатів самостійно ухвалювати закони про аборти. Водночас він зазначив, що не має наміру робити більш жорсткими чинні закони на загальнодержавному рівні, якщо знову стане президентом.

Трамп не часто згадує питання абортів, адже воно розколює його електорат. З одного боку його критикують радикальні релігійні консерватори за "ліберальність". З іншого – демократи, для яких Трамп навпаки є втіленням консерватизму.

Камала Гарріс та демократи загалом приділяють темі абортів більше уваги. Кандидатка у президенти підтримує законодавство, яке захищатиме право на аборт на національному рівні, як це було зроблено у справі Роу проти Уейда до рішення Верховного суду 2022 року. Загалом, це одне з питань, яким Гарріс опікується роками, ще з часів роботи в Сенаті.

Чинний президент США Джо Байден стоїть на схожих позиціях. Під час згаданих дебатів він зазначив, що федеральне право на аборт має бути захищене і обіцяв працювати над його відновленням.

Очевидно, аби підіграти Камалі Гарріс, Джо Байден 29 липня ініціював реформу Верховного суду. Він пропонує встановити обмеження термінів повноважень для суддів 18 років (наразі судді призначаються пожиттєво) та запровадити обов’язковий етичний кодекс для суддів.

Заодно Байден також запропонував ратифікувати поправку до Конституції, яка обмежує недоторканність президента.

Втім сумнівно, що такі важливі ініціативи будуть реалізовані за три місяці до виборів і розраховані радше на медійний ефект.

При написанні матеріалу використовувались публікації The Guardian, The New York Times, та публічні заяви американських політиків.