Козырь для Харрис. Почему дискуссии об абортах стали топ-темой на выборах в США

СОДЕРЖАНИЕ

На выборах в США существует несколько основных тем, которые раскалывают общество. Поэтому оба кандидата в президенты, Камала Харрис и Дональд Трамп, учитывают и используют их в своих кампаниях. Наряду с проблемами миграции и состоянием экономики такой темой является право на аборты.

История вопроса

Политические баталии вокруг абортов продолжаются в США более полувека. В 1973 г. Верховный суд США по делу Roe v. Wade (Роу против Уэйда) отменил закон Техаса, позволявший прерывать беременность только для спасения жизни матери, и объявил, что право женщин на аборт защищено конституцией США.

По мнению суда, решение женщины о прерывании беременности защищено правом на неприкосновенность жизни. При этом в тексте решения вводились ограничения абортов после третьего и особенно после шестого месяца беременности.

Однако в 2022 году тот же Верховный суд отменил прецедент Роу против Уэйда, поскольку в Конституции США не упоминается право на аборт, которое не является "глубоко укорененным в истории и традиции нации". Таким образом, вопросы абортов были оставлены на усмотрение штатов и Конгресса.

Такой поворот стал возможным из-за того, что во время своей первой каденции Дональд Трамп сумел назначить трех новых судей Верховного суда из девяти. Из-за пожизненных сроков пребывания в должности эти судьи меняются крайне редко.

Все трое назначенных имеют консервативные взгляды, поэтому в Верховном суде США – шесть консерваторов против трех либералов.

После решения Верховного суда в консервативных штатах начали вводить запрет на аборт под давлением консервативных христианских групп. В то же время это привело к возмущению, преимущественно среди женщин и молодежи. Часто желающим сделать аборт приходится ехать для этого в другой штат, где прерывание беременности разрешено. Это получило название "абортный туризм".

В каких штатах запрещены или разрешены аборты

Проведение абортов ограничено на большей части Юга и значительной части Среднего Запада США. По состоянию на август 2024 года 14 штатов ввели почти полный запрет на аборты.

Это Алабама, Арканзас, Айдахо, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома, Теннесси, Техас и Западная Виргиния.

Окрашенные красным – штаты, в которых аборты запрещены, зеленым – аборты разрешены. (Источник: Guardian)

Все они позволяют прерывать беременность в случаях неотложной медицинской помощи, но формулировки могут изменяться в зависимости от штата. К примеру, некоторые штаты говорят, что аборты разрешены, чтобы защитить "здоровье" женщины, а другие позволяют прерывать беременность только в случае угрозы чьей-то "жизни". Это создает возможности для спекуляций.

Четыре штата – Джорджия, Южная Каролина, Флорида и Айова – запретили аборты после шести недель беременности.

Одновременно с президентскими выборами, 5 ноября в шести штатах запланированы местные референдумы по абортам. Это Колорадо, Флорида, Мэриленд, Нью-Йорк, Невада и Южная Дакота. В этих штатах вопрос абортов может повлиять на явку, побудив прийти на выборы поклонников Камалы Харрис.

Что об абортах говорят Трамп, Харрис и Байден

Дональд Трамп на президентских дебатах 27 июня заявил, что поддерживает право штатов самостоятельно принимать законы об абортах. В то же время он отметил, что не намерен ужесточать действующие законы на общегосударственном уровне, если снова станет президентом.

Трамп не часто вспоминает вопросы абортов, ведь он раскалывает его электорат. С одной стороны, его критикуют радикальные религиозные консерваторы за "либеральность". С другой – демократы, для которых Трамп наоборот является воплощением консерватизма.

Камала Харрис и демократы в целом уделяют теме абортов больше внимания. Кандидат в президенты поддерживает законодательство, которое будет защищать право на аборт на национальном уровне, как это было сделано по делу Роу против Уэйда до решения Верховного суда 2022 года. В общем, это один из вопросов, которым Харрис занимается годами, еще со времен работы в Сенате.

Действующий президент США Джо Байден стоит на схожих позициях. В ходе упомянутых дебатов он отметил, что федеральное право на аборт должно быть защищено и обещал работать над его восстановлением.

По всей видимости, чтобы подыграть Камале Харрис, Джо Байден 29 июля инициировал реформу Верховного суда. Он предлагает установить ограничение сроков полномочий для судей 18 лет (на данный момент судьи назначаются пожизненно) и ввести обязательный этический кодекс для судей.

При этом Байден также предложил ратифицировать поправку к Конституции, ограничивающей неприкосновенность президента.

Впрочем, сомнительно, что такие важные инициативы будут реализованы за три месяца до выборов и рассчитаны скорее на медийный эффект.

При написании материала использовались публикации The Guardian, The New York Times и публичные заявления американских политиков.