У кожному регіоні - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра

У четвер, 12 січня, погода в Україні буде дуже різноманітною та відрізнятиметься залежно від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 12 січня
"Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с", - додають в "Укргідрометцентрі".
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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