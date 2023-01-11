В каждом регионе - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра

В четверг, 12 января, погода в Украине будет очень разнообразной и отличаться в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 12 января
"Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с", - добавляют в "Укргидрометцентре".
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
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