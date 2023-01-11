У кожному регіоні - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
У четвер, 12 січня, погода в Україні буде дуже різноманітною та відрізнятиметься залежно від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 12 січня
- у західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла;
- у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу (в Криму 2-7° тепла);
- у східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу;
- в північних областях на дорогах подекуди ожеледиця;
- на решті території без опадів.
"Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с", - додають в "Укргідрометцентрі".
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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