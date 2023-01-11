У кожному регіоні - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра

У четвер, 12 січня, погода в Україні буде дуже різноманітною та відрізнятиметься залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні на 12 січня у західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла;

у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу (в Криму 2-7° тепла);

у східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу;

в північних областях на дорогах подекуди ожеледиця;

на решті території без опадів. "Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с", - додають в "Укргідрометцентрі".