В каждом регионе - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
В четверг, 12 января, погода в Украине будет очень разнообразной и отличаться в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 12 января
- в западных и Одесской областях ночью и утром небольшой мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла;
- в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза (в Крыму 2-7° тепла);
- в восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза;
- в северных областях на дорогах кое-где гололедица;
- на остальной территории без осадков.
"Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с", - добавляют в "Укргидрометцентре".
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
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