В каждом регионе - своя погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

В четверг, 12 января, погода в Украине будет очень разнообразной и отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 12 января в западных и Одесской областях ночью и утром небольшой мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла;

в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег; температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза (в Крыму 2-7° тепла);

в восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза;

в северных областях на дорогах кое-где гололедица;

на остальной территории без осадков. "Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с", - добавляют в "Укргидрометцентре".