В каждом министерстве появится ответственный за ветеранов: что изменится

В каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти определят должностное лицо, которое будет персонально отвечать за реализацию государственной ветеранской политики в своем направлении.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима .

Кто будет отвечать за ветеранскую политику

Согласно решению Кабмина, министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны определить заместителя министра или заместителя руководителя соответствующего ведомства, отвечающего за реализацию государственной ветеранской политики.

По словам Кима, это необходимо, поскольку ветеранская политика охватывает работу различных государственных органов, в частности:

трудоустройство;

образование;

здоровье и восстановление;

социальную защиту;

безбарьерность;

работу общин.

"Поэтому в каждом ведомстве должен быть конкретный человек, с которым мы можем оперативно решать вопросы и двигаться вперед", - отметил министр.

Правительство обновило координационный штаб

Кроме того, Кабинет министров обновил состав Координационного штаба по реализации государственной ветеранской политики.

Координировать его работу и взаимодействие между ведомствами будут два сопредседателя - первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики и министр по делам ветеранов Украины.

Также обновлено представительство министерств и вооруженных сил Украины в составе штаба.

По словам Кима, задача синхронизировать работу всех ведомств вокруг приоритетов ветеранской политики, определенных президентом Украины и премьер-министром.