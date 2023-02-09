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Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ, - ВОЗ

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 21:00
Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ, - ВОЗ Фото: Всемирная организация здравоохранения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Четверть населения Украины может страдать от расстройства психического здоровья в связи с российской агрессией, которая продолжается уже год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"По оценкам ВОЗ, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний", - сказал специальный советник Всемирной организации здравоохранения Мишель Казачкин.

Он отметил, что во время недавнего визита в украинский город Днепр видел десятки военнослужащих, госпитализированных с "острой тревогой, депрессией и психическими расстройствами".

"Психическое здоровье становится основной проблемой здравоохранения в Украине", - добавил советник ВОЗ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что кризис в сфере психического здоровья в Украине может повлиять на будущие поколения.

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