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У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу

Фото: Підрозділ рекрутингу буде працювати в кожній бригаді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Згідно з повідомленням, організаційною директивою  визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нагадаємо, з ініціативи Генштабу ЗСУ Кабмін з 1 жовтня 2024 року дозволив командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.

У Львові 15 листопада відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Крім того, Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі. Військова частина після надходження заяви від громадянина повинна протягом робочого дня провести співбесіду з ним та ухвалити рішення щодо прийому на військову службу за контрактом.

 

Детальніше про рекрутинг читайте в матеріалі РБК-Україна "На службу в обхід ТЦК. Як командири напряму мобілізуватимуть добровольців".

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