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Перший рекрутинговий центр 67-ї бригади ЗСУ розпочав свою роботу: що відомо

П'ятниця 15 листопада 2024 15:39
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Перший рекрутинговий центр 67-ї бригади ЗСУ розпочав свою роботу: що відомо Фото: рекрутинговий центр (loda.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 15 листопада, у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 67-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

Зазначається, що цей центр є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни. Він створить платформу для професійного підходу до мобілізації та підтримки потреб військовослужбовців.

Серед особливостей центру можна виділити:

  • Зручність для добровольців

Центр працює як альтернатива традиційним військкоматам, дозволяючи охочим самостійно вибирати підрозділ відповідно до своїх навичок і бажань.

  • Підтримка родин військових

На другому поверсі функціонує патронатна служба "Незламні крила", яка допомагатиме сім'ям військовослужбовців та пораненим бійцям.

  • Оснащення та співпраця

Центр взаємодіятиме з реабілітаційним центром NextStep Ukraine Lviv та надаватиме бригаді необхідне забезпечення: від техніки до організації заходів для дітей військових.

Повідомляється, що центр відкрили за сприяння обласної програми "Безпечна Львівщина", яка виділила 15 мільйонів гривень на підтримку 67-ї бригади у 2024 році.

Командир бригади підполковник Олександр Поляєв подякував усім, хто долучився до створення центру.

"Це черговий доказ єдності армії та народу. Перемога буде за нами, адже соборна та незалежна Україна - це наша мета", - наголосив він.

Раніше у Полтавському ТЦК пояснили відмінності рекрутингу від мобілізації.

Окрім цього, українці можуть добровільно мобілізуватися у ЗСУ без потреби відвідування ТЦК. Як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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