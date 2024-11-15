Перший рекрутинговий центр 67-ї бригади ЗСУ розпочав свою роботу: що відомо
Сьогодні, 15 листопада, у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 67-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.
Зазначається, що цей центр є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни. Він створить платформу для професійного підходу до мобілізації та підтримки потреб військовослужбовців.
Серед особливостей центру можна виділити:
- Зручність для добровольців
Центр працює як альтернатива традиційним військкоматам, дозволяючи охочим самостійно вибирати підрозділ відповідно до своїх навичок і бажань.
- Підтримка родин військових
На другому поверсі функціонує патронатна служба "Незламні крила", яка допомагатиме сім'ям військовослужбовців та пораненим бійцям.
- Оснащення та співпраця
Центр взаємодіятиме з реабілітаційним центром NextStep Ukraine Lviv та надаватиме бригаді необхідне забезпечення: від техніки до організації заходів для дітей військових.
Повідомляється, що центр відкрили за сприяння обласної програми "Безпечна Львівщина", яка виділила 15 мільйонів гривень на підтримку 67-ї бригади у 2024 році.
Командир бригади підполковник Олександр Поляєв подякував усім, хто долучився до створення центру.
"Це черговий доказ єдності армії та народу. Перемога буде за нами, адже соборна та незалежна Україна - це наша мета", - наголосив він.
Раніше у Полтавському ТЦК пояснили відмінності рекрутингу від мобілізації.
Окрім цього, українці можуть добровільно мобілізуватися у ЗСУ без потреби відвідування ТЦК. Як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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