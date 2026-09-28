У кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем, - Плахута

Плахута розповів про зміни у діях противника та те, як у відповідь перебудовуються підрозділи ТрО.

Зокрема, йдеться про посилення безпілотної складової та впровадження нових технологій.

“Наше завдання - не просто реагувати на зміни характеру війни, а випереджати їх і створювати нові бойові спроможності”, - сказав командувач.

Новий підхід до ведення бойових дій суттєво розширить можливості українських захисників (фото: ТРО МЕДІА)

За словами Плахути, спочатку безпілотні спроможності ТрО зосередили в 411-му батальйоні, який згодом став полком і підтримував підрозділи на різних ділянках фронту. Після його передачі до Сил безпілотних систем підхід переглянули: підрозділи дронів і наземних роботів почали розвивати безпосередньо в бригадах ТрО.

Це дає бригадам власні можливості для повітряної розвідки, ураження виявлених цілей і логістики із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

За оцінкою Плахути, безпілотні комплекси нині становлять чи не половину бойових спроможностей Сил ТрО.

Окремим прикладом трансформації стала колишня 123-тя бригада ТрО, яка перетворилася на окрему бригаду безпілотних систем.

Командування Сил ТрО ЗСУ суттєво розширило бойові спроможності бригад (фото: ТРО МЕДІА)

Брифінг став черговою зустріччю Командування Сил ТрО з представниками КАВА. Військових аташе поінформували про розвиток інновацій у Силах ТрО відповідно до рішень головнокомандувача ЗСУ.

Сторони також обговорили досвід добровольчих формувань територіальних громад, організацію національного спротиву та можливості посилення ТрО через співпрацю з країнами-партнерами. Плахута подякував їм за допомогу Силам оборони України.