В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем, - Плахута

Плахута рассказал об изменениях в действиях противника и о том, как в ответ перестраиваются подразделения ТрО.

В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей и внедрении новых технологий.

"Наша задача - не просто реагировать на изменения характера войны, а опережать их и создавать новые боевые возможности", - сказал командующий.

Новый подход к ведению боевых действий существенно расширит возможности украинских защитников (фото: ТРО МЕДИА)

По словам Плахуты, первоначально беспилотные возможности ТРО сосредоточили в 411-м батальоне, который впоследствии стал полком и поддерживал подразделения на разных участках фронта. После его передачи в Сил беспилотных систем подход пересмотрели: подразделения дронов и наземных роботов начали развивать непосредственно в бригадах ТРО.

Это дает бригадам свои возможности для воздушной разведки, поражения выявленных целей и логистики с применением наземных роботизированных комплексов.

По оценке Плахуты, беспилотные комплексы сейчас составляют почти половину боевых способностей Сил ТрО.

Отдельным примером трансформации стала бывшая 123 бригада ТрО, которая превратилась в отдельную бригаду беспилотных систем.

Командование Сил ТРО ВСУ существенно расширило боевые способности бригад (фото: ТРО МЕДИА)

Брифинг стал очередной встречей Командования Сил ТРО с представителями КАВА. Военные атташе проинформировали о развитии инноваций в Силах ТрО в соответствии с решениями главнокомандующего ВСУ.

Стороны также обсудили опыт добровольческих формирований территориальных общин, организацию национального сопротивления и возможности усиления ТРО через сотрудничество со странами-партнерами. Плахута поблагодарил их за помощь Силам обороны Украины.