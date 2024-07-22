Кожні шість місяців. Переселенцям нагадали про важливу процедуру для отримання пенсії

Пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 мсіяців. Це потрібно для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.
Як пенсіонерам-переселенцям пройти ідентифікацію, РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України.
У ПФУ нагадують, що фізична ідентифікація переселенців, які отримують пенсії в "Ощадбанку", проводиться кожні 6 місяців. Такий термін встановлений у постанові Кабміну від № 637 05.11.2014 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".
Пройти ідентифікацію можна одним із таких способів :
Із собою треба мати паспорт громадянина України або закордонний, пенсійне посвідчення, платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").
Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таким способів:
Як пояснювали в Мінсоцполітики, ідентифікація особи є міжнародною практикою. В Україні вона діє з 2004 року та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Ідентифікацію треба проходити кожні 6 місяців.
Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат проходили ідентифікацію, коли зверталися особисто до банку для отриманням нової пластикової картки. Також ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, коли приносив пенсію.
Фото: Ідентифікація особи в Україні стосується всіх отримувачів пенсій (nashreporter.com)
Пенсіонери, які не мають фізичної можливості відвідати установи "Ощадбанку" чи ПФУ, можуть пройти ідентифікацію через відеоконференцзв'язок.
Для цього треба записатися на порталі ПФУ:
Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником звяжеться працівник ПФУ. Відеодзвінок відбудеться не раніше, ніж через 10 робочих днів, але не пізніше 30 календарних днів з дати подання заяви.
Під час відеоідентифікації треба пред'явити документ, що посвідчує особу отримувача виплати або його законного представника, у випадку дитини – свідоцтво про народження дитини. Під час відеодзвінка працівник Фонду звірить особу людини з фото у документах.
Нагадаємо, ми писали, як оформити пенсійне посвідчення замість втраченого. Це можна зробити як під час візиту до сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн.
Також ми розповідали, в Україні з'явилася ще одна підстава для припинення виплати пенсії. Тепер пенсіонери можуть подати відповідну заяву у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном.
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