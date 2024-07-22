Каждые шесть месяцев. Переселенцам напомнили о важной процедуре для получения пенсии

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Это нужно для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они предназначены.
Как пенсионерам-переселенцам пройти идентификацию, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В ПФУ напоминают, что физическая идентификация переселенцев, получающих пенсии в "Ощадбанк", проводится каждые 6 месяцев. Такой срок установлен в постановлении Кабмина от №637 05.11.2014 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".
Пройти идентификацию можно одним из следующих способов:
С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины или заграничный, пенсионное удостоверение, платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").
Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов:
Как объясняли в Минсоцполитике, идентификация личности является международной практикой. В Украине она действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев.
Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.
Фото: Идентификация личности в Украине касается всех получателей пенсий (nashreporter.com)
Пенсионеры, не имеющие физической возможности посетить учреждения "Ощадбанка" или ПФУ, могут пройти идентификацию через видеоконференцсвязь.
Для этого нужно записаться на портале ПФУ:
Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник ПФУ. Видеозвонок состоится не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.
Во время видеоидентификации следует предъявить документ, удостоверяющий личность получателя выплаты или его законного представителя, в случае ребенка – свидетельство о рождении ребенка. Во время видеозвонка работник Фонда сверит человека с фото в документах.
Напомним, мы писали, как оформить пенсионное удостоверение вместо утраченного. Это можно сделать как во время визита в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн.
Также мы рассказывали, что в Украине появилось еще одно основание для прекращения выплаты пенсии. Теперь пенсионеры могут подать соответствующее заявление в связи с временным проживанием за границей.
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