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Кожна втрата є значною. В ЗМІ дізнались, скільки літаків Ту-22М3 залишилось у Росії

Фото: Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Втрата кожного бомбардувальник Ту-22М3 для Російської Федерації є дуже болісною. Наразі у ворога є до близько 30 одиниць відповідних літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Росія не виробляє літаки Ту-22М у будь-якій версії. Наприклад, останній Ту-22М3 був випущений у 1993 році. Зокрема єдиним резервом, який використовує ворог, є близько до шести планерів, які протягом 30 років стояли просто неба. Втім, РФ може спробувати відновити літаки, які вже були виведені з експлуатації та знаходяться на зберіганні.

Наразі найголовнішою проблемою для росіян є те, що двигуни НК-25 для Ту-22М3 востаннє вироблялись у 1996-му

Росіяни планували використовувати НК-32 від Ту-160 для Ту-22М3М, але ці двигуни, в першу чергу потрібні для модернізації й можливо спроби поновлення виробництва Ту-160М. Водночас строки проведення модернізації вже провалені й наразі відомо лише про два бомбардувальники, один з яких був готовий на рівні 2018 року.

Скільки Ту-22М3 у Росії 

Згідно з оцінкою Military Balance, мова йде про близько 57 одиниць "на папері" станом на середину 2023-го. Літаки експлуатуються: 

  • 200-м;
  • 52-м важкими; 
  • 40-м змішаними авіаполками. 

"Окрім того, вкрай важливо те, що у РФ на модернізацію до рівня Ту-22М3М хотіли направити лише до 30 літаків. І саме цю цифру можливо вважати опорною. А вже від неї можливо відняти мінімум дві втрачені машини, а також частину пошкоджених. Але у реальності значно більше, бо далеко не всі російські Ту-22М3 знаходяться у бойовому та льотному стані", - додає видання. 

Ту-22М3

Ту-22М3 - радянський дальній бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках і введений в експлуатацію в 1980 році. Оснащений трьома двигунами НК-25, літак здатний досягати швидкості понад 2 Маха і має дальність польоту до 7 500 км. Ту-22М3 призначений для стратегічних ударів, включаючи використання ядерної зброї, і може нести до 24 000 кг бомбового навантаження.

Однак, з кінця 1990-х років Росія не виробляє нових Ту-22М3. Як й згадувалось вище, проблеми з відновленням ускладнюються відсутністю запасних частин і двигунів. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 15 серпня, у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Сьогодні ж, 16 серпня, стало відомо, що один із чотирьох пілотів літака загинув.

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