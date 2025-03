"Кожна з них - про перемогу": Зеленський продемонстрував улюблені картини у своєму кабінеті

Кабінет Зеленського вирізняється позолоченими меблями та багатим декором, від якого він давно хотів би відмовитися, проте через війну та інші нагальні справи часу на це не вистачає. Водночас у Зеленського є невеликий затишний простір із ліжком і картинами, які він обрав особисто.

Попри те, що він очолює країну вже майже шість років, президент так і не звик до розкоші свого кабінету. Зеленський зізнався, що із задоволенням прибрав би зайвий блиск, демонтував пілястри й пофарбував стелю в білий колір.

"Але, знаєте, у нас не було часу на ремонт, особливо в останні кілька років", - пояснює Зеленський, маючи на увазі повномасштабну війну.

За його словами, єдине місце в офісі, яке він справді вважає своїм, - це невелика кімната з односпальним ліжком і набором картин, які він обрав сам. Картини - не музейні експонати, а їх вартість може сягати максимум кілька сотень доларів. Але вони важливі для президента через те, що вони уособлюють.

На тій, що висить над його ліжком, зображено російський військовий корабель, що тоне в Чорному морі. На іншій - українські війська, які нещодавно воювали на російській території. А на улюбленій картині Зеленського зображено Кремль, охоплений полум'ям.

"Кожна з них - про перемогу", - підкреслив президент.

Volodymyr Zelensky's favorite painting in his office shows the Kremlin engulfed in flames. “Each one’s about victory. That’s where I live” https://t.co/AgZtLQnlda pic.twitter.com/Yb5zDV46js