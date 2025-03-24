"Кожна з них - про перемогу": Зеленський продемонстрував улюблені картини у своєму кабінеті

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у своєму офісі, зізнався, що досі не звик до розкоші президентських апартаментів і мріє про їхній ремонт. При цьому він показав картини, які висять у його кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Кабінет Зеленського вирізняється позолоченими меблями та багатим декором, від якого він давно хотів би відмовитися, проте через війну та інші нагальні справи часу на це не вистачає. Водночас у Зеленського є невеликий затишний простір із ліжком і картинами, які він обрав особисто.

Попри те, що він очолює країну вже майже шість років, президент так і не звик до розкоші свого кабінету. Зеленський зізнався, що із задоволенням прибрав би зайвий блиск, демонтував пілястри й пофарбував стелю в білий колір.

"Але, знаєте, у нас не було часу на ремонт, особливо в останні кілька років", - пояснює Зеленський, маючи на увазі повномасштабну війну.

За його словами, єдине місце в офісі, яке він справді вважає своїм, - це невелика кімната з односпальним ліжком і набором картин, які він обрав сам. Картини - не музейні експонати, а їх вартість може сягати максимум кілька сотень доларів. Але вони важливі для президента через те, що вони уособлюють.

На тій, що висить над його ліжком, зображено російський військовий корабель, що тоне в Чорному морі. На іншій - українські війська, які нещодавно воювали на російській території. А на улюбленій картині Зеленського зображено Кремль, охоплений полум'ям.

"Кожна з них - про перемогу", - підкреслив президент.